В Петербурге началась разработка водородного флота для городских рек

Новые суда с экологичным топливом станут частью регулярного общественного транспорта.

В Санкт-Петербурге планируется внедрение экологичного водного транспорта. Как сообщили в судостроительном бюро, в городе уже завершилось строительство судна "Москва 2.0" — полностью электрического речного катера, предназначенного для эксплуатации в акватории Невы. Об этом информирует spb.aif.ru.

Дополнительно ведётся разработка судна на водородном топливе. Конструкция предполагает использование электрохимического генератора, который вырабатывает энергию из водорода. Такое решение увеличивает запас хода и снижает выбросы. Новая модель судна под названием "Фонтанка" готовится к участию в международном конкурсе в 2026 году. В случае успеха возможны экспортные поставки.

Мы добавили речной транспорт, внедрили регулярные маршруты на электросудах, сейчас активно их развиваем. Ходят успешно, огромный спрос, очереди. Тариф чуть больше, чем у наземного транспорта, но это никого не останавливает. Николай Асаул, gредставитель Мосгортранса

Работу над проектом ведёт конструкторское бюро из 85 специалистов, средний возраст которых — 30 лет. Проекты реализуются при поддержке городских властей и профильных федеральных структур. По оценке экспертов, стоимость одного водородного судна составляет порядка 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила 117 тыс. рублей.

Фото: проектные материалы судостроительного бюро