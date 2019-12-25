Средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила 117 тыс. рублей

Самыми высокими зарплатами в указанный период могли похвастаться сотрудники отраслей, связанных с добычей природных ресурсов, где средний доход достиг рекордных 285 тысяч рублей, увеличившись на 15,8% по отношению к предыдущему году.

Петростат представил данные о средней заработной плате в Петербурге за апрель 2025 года, составившей 117 690 рублей. Статистика охватывает полный спектр предприятий, включая малый бизнес.

Реальная средняя заработная плата, скорректированная с учетом инфляционных процессов, уменьшилась на 1,2% относительно марта, однако увеличилась на 3% по сравнению с апрелем предыдущего года.

Самыми высокими зарплатами в указанный период могли похвастаться сотрудники отраслей, связанных с добычей природных ресурсов, где средний доход достиг рекордных 285 тысяч рублей, увеличившись на 15,8% по отношению к предыдущему году. Второе место заняла сфера информационных технологий и телекоммуникаций, где доходы составили 207,7 тысячи рублей (рост на 19%). Замыкают список ведущие позиции сотрудники авиации и космонавтики (195,9 тысячи рублей, прирост на 1,3%) и водный транспорт (195 тысяч рублей, увеличение на 3,2%).

Важно отметить, что номинальная заработная плата отражает денежное вознаграждение работника без учета изменений стоимости товаров и услуг, происходящих вследствие инфляции.

Ранее мы сообщили о том, что уровень контрактации достиг 85% от доведенных средств бюджета Петербурга.

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