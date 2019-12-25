Уровень контрактации достиг 85% от доведенных средств бюджета Петербурга

Если сравнивать с показателями прошлого года, то в 2024-м аналогичное задание исполнили 45 из 62 исполнительных органов государственной власти (ИОГВ), а в нынешнем году поручение выполнено уже 51 из 61 структуры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко доложил, что к началу июля 2025 года достигнут высокий уровень исполнения обязательств по контрактам — объём заключённых договоров составил 85% от выделенного городского бюджета, то есть 478,4 миллиарда рублей из предусмотренных 562,9 миллиардов.

Таким образом, выполнен установленный губернатором норматив достижения к указанной дате уровня контрактации не менее 80%. В своём обращении чиновник подчеркнул успешное выполнение поручения руководства городом.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то в 2024-м аналогичное задание исполнили 45 из 62 исполнительных органов государственной власти (ИОГВ), а в нынешнем году поручение выполнено уже 51 из 61 структуры.

Среди лидеров по исполнению контрактационного плана оказались такие организации, как Комитет по транспорту (уровень выполненной контрактации — 95,3%), Комитет по строительству (92,4%), администрация Петродворцового района (90,5%), администрация Кировского района (88,8%) и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (87,9%).

За счёт эффективного планирования и заблаговременного подписания контрактов удаётся избегать сбоев и освобождать дополнительные ресурсы для неотложных нужд города. Благодаря проведённой закупочной кампании в 2025 году город сэкономил 7,1 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский парламент готовится к "нулевым" чтениям бюджета.

Фото: Piter.TV