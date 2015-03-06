Петербургский парламент готовится к "нулевым" чтениям бюджета

На встрече депутатов с участием вице-губернатора Алексея Корабельникова и председателя Комитета финансов Светланы Енилиной были сформулированы приоритетные направления бюджетной политики на 2025 год.

Педседатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский анонсировал в своём Telegram-канале подготовку к предварительному обсуждению проекта бюджета на следующий год.

На встрече депутатов с участием вице-губернатора Алексея Корабельникова и председателя Комитета финансов Светланы Енилиной были сформулированы приоритетные направления бюджетной политики на 2025 год. Особое внимание предложено уделить таким важным сферам, как здравоохранение, спорт, транспортное развитие, экологические программы и улучшение состояния зелёных пространств.

Парламентарии также внесли предложение разработать дополнительные стимулы для поддержки предпринимательской активности и увеличения привлекательности Петербурга для туристов, подчеркивает Бельский.

Более детальная работа над проектом бюджета начнется в августе, когда пройдут первые ознакомительные ("нулевые") слушания. Между тем, депутаты продолжают совершенствовать свои инициативы до предстоящих обсуждений.

Ранее мы сообщили о том, что Бельский подвел итоги парламентского года в Петербурге.

Фото: Piter.TV