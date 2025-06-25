Бельский подвел итоги парламентского года в Петербурге

Говоря о достижениях Законодательного собрания, он назвал приоритетом оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, подвёл итоги завершившегося парламентского года и ответил на вопросы "Петербургского дневника". Говоря о достижениях Законодательного собрания, он назвал приоритетом оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Одним из важных законов он назвал нормативный акт о регулировании деятельности небольших баров ("наливайки"), подчёркивая, что он защищает права жителей на спокойную жизнь и направлен против тех, кто нарушает действующие правила продажи алкоголя. Авторские бары, оказавшиеся под действием ограничений, могут изменить своё расположение или адаптироваться, сохраняя своё уникальное наполнение.

Самым значительным достижением Бельского за год стало внесение поправок в федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ), которые позволяют жителям Петербурга решить ряд острых жилищных вопросов на местном уровне. Раньше в программу реконструкции входили дома независимо от результатов голосования жильцов, теперь в неё попадают только те дома, где прошло успешное голосование. Кроме того, предусмотрено сужение географии переселения, что учитывает привязанность жителей к местным социальным инфраструктурам.

Отвечая на вопрос о параметрах обмена жилья в программе КРТ, Александр Бельский сказал, что замена будет производиться на основании рыночной стоимости жилья, а конкретные условия сделки определят владельцы квартир и застройщики. При этом важную роль играет равенство стоимостей, а не количества комнат или метража.

Говоря о привлекательности программы КРТ для инвесторов, Александр Бельский высказал сомнения в экономической целесообразности проекта в условиях действующих ограничений высоты зданий и высоких процентных ставок по ипотеке. Он пояснил, что городская среда отличается низкой плотностью населения и отсутствием дефицита земель под застройку, что снижает коммерческий потенциал программы. Вместе с тем, если экономическая ситуация улучшится, бизнес проявит заинтересованность в участии, а задача парламента заключается в принятии нормативных актов, защищающих интересы жителей.

Относительно законопроекта о правилах выгула собак, Александр Бельский заявил, что работа над ним продвигается медленно, так как требует тщательной подготовки. Прежде всего, законодателям необходимо урегулировать вопрос учёта домашних питомцев и ответственности владельцев. Необходимо внедрить механизмы чёткого определения принадлежности животного человеку, будь то путём чипирования или регистрационных процедур, аналогичных практике Ленинградской области. Важно учесть взаимодействие с соседней областью, учитывая миграционные потоки жителей города с животными в летние месяцы.

Рассуждая о законопроекте, касающемся правил движения конных экипажей в историческом центре города, Александр Бельский объяснил, почему парламент не спешит с запретом. Кареты представляют собой неотъемлемую часть облика Петербурга, и для эффективного регулирования требуются дополнительные меры, такие как лицензирование перевозчиков, введение реестра маршрутов и использование современных технологий оплаты. Вопрос требует детального изучения и согласования позиций всех сторон.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге окончательно принят закон о расширении зеленых насаждений на 300 га.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга