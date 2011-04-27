В Петербурге окончательно принят закон о расширении зеленых насаждений на 300 га

Площадь зеленых зон неуклонно расширяется фактически во всех районах мегаполиса.

Во время заседания 25 июня депутаты Законодательного Собрания Петербурга окончательно утвердили поправки в городской закон о зеленых зонах общественного назначения.

Площадь зеленых зон неуклонно расширяется фактически во всех районах мегаполиса, подчеркивал законодатель Дмитрий Павлов.

Принятый законопроект увеличивает общую площадь зеленых насаждений в городе на 288 гектаров. Количество общегородских зеленых зон достигнет отметки в 2152 единицы, количество районных вырастет до 5672 единиц, а потенциальные участки для дальнейшего озеленения пополнятся 97 новыми местами.

Дмитрий Павлов отдельно выделил новые зеленые пространства, включённые в список: бульвар на улице Колхозной и сквер на улице Нововестинской в Тярлево (Пушкинский район). Михаил Амосов дополнительно упомянул включение четырех участков земли вокруг Шкиперского протока общей площадью примерно 10,5 га на Южном намыве.

Эти изменения позволят сохранить данную территорию свободной от застройки и сформировать комфортное публичное пространство с богатой растительностью, выразил уверенность депутат Михаил Амосов.

Ранее мы сообщили о том, что Путин подписал закон о КРТ.

Фото: Piter.TV