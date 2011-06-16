Путин подписал закон о КРТ

Теперь федеральные города, включая Петербург, получили право самим устанавливать критерии переселения граждан при реализации проектов комплексного развития территорий.

Владимир Путин утвердил новый закон о комплексном развитии городских территорий (КРТ), опубликовав соответствующий документ на государственном правовом портале.

Поправки внесены в Градостроительный кодекс РФ и содержат ключевые изменения, затрагивающие интересы жителей Петербурга. Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок подчеркнул значимость документа. Теперь федеральные города, включая Петербург, получили право самим устанавливать критерии переселения граждан при реализации проектов комплексного развития территорий.

Отныне местные власти федеральных городов вправе решать, каким требованиям должно соответствовать новое жильё, предоставляемое переселенцам. Ранее жители могли рассчитывать исключительно на получение денежной компенсации или квартиры в границах того же населенного пункта.

Ранее мы сообщили о том, что Госдума запросит информацию о причинах роста цен на услуги ЖКХ.

Фото: Piter.TV