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Госдума запросит информацию о причинах роста цен на услуги ЖКХ
Сегодня, 7:07
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Госдума запросит информацию о причинах роста цен на услуги ЖКХ

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Депутат отметил, что в ФАС должны объяснить экономическую обоснованность такого решения.

Госдума запросит в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) информацию о причинах роста цен на услуги ЖКХ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на председателя комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга.

По его словам, ряд депутатов высказал озабоченность ростом цен в регионах на услуги ЖКХ. Депутат отметил, что в ФАС должны объяснить экономическую обоснованность такого решения. Напомним ,что с 1 июля в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. Ожидается, что в среднем по стране они вырастут на 11,9%.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, жкх, рост цен
Категории: Лента новостей, Новости России,

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