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Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции
Сегодня, 14:48
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Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции

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За повторное нарушение будет предусмотрена возможность лишения прав на срок до полугода.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. Проект был рассмотрен и  принят на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении.

На сегодняшний день штраф за такое нарушение составляет 500-800 рублей. После принятия закона  размер штрафа вырастет до 7-10 тысяч. Кроме того, за повторное нарушение будет предусмотрена возможность лишения прав на срок до полугода. Отметим, что законопроект был внесен в палату парламента в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов.

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Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль, госдума россии, закон, полиция, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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