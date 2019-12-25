За повторное нарушение будет предусмотрена возможность лишения прав на срок до полугода.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. Проект был рассмотрен и принят на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении.

На сегодняшний день штраф за такое нарушение составляет 500-800 рублей. После принятия закона размер штрафа вырастет до 7-10 тысяч. Кроме того, за повторное нарушение будет предусмотрена возможность лишения прав на срок до полугода. Отметим, что законопроект был внесен в палату парламента в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в России растут цены на ЖКХ.

Фото: Piter.tv