В Госдуме объяснили, почему в России растут цены на ЖКХ

По словам депутата, на рост цен влияют несколько факторов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева объяснила, почему в России растут цены на ЖКХ. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, на рост цен влияют несколько факторов. Она отметила серьезный рост инфляции, которая увеличивает затраты ресурсоснабжающих организаций. Также Разворотнева подчеркнула, что из-за низких зарплат происходит отток кадров, и это необходимо месяц повышением стоимости рабочей силы.

Депутат добавила, что происходит модернизация коммунальной инфраструктуры и рост стоимости энергоресурсов.

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Фото: Piter.tv