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В ЗакСе Петербурга приняли законопроект о расширении ЗНОП
Сегодня, 14:48
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В ЗакСе Петербурга приняли законопроект о расширении ЗНОП

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Статус ЗНОП впервые получат четыре сквера на намыве Васильевского острова.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект о расширении зеленых насаждений общего пользования. К уже запланированным 285 гектарам новых территорий добавятся еще 11 тыс. "квадратов". 

Статус ЗНОП впервые получат четыре сквера на намыве Васильевского острова: на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, Вилькицком бульваре и улице Виктора Конецкого. После их включения в перечень городской комитет по благоустройству начнет комплексное обследование. 

Помимо этого, дополнительные зеленые зоны появятся в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском и во Фрунзенском районах. 

Ранее мы рассказывали о том, что три пляжа в Курортном районе откроют до 1 августа после реконструкции. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: зеленые зоны, зноп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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