В ЗакСе Петербурга приняли законопроект о расширении ЗНОП

Статус ЗНОП впервые получат четыре сквера на намыве Васильевского острова.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект о расширении зеленых насаждений общего пользования. К уже запланированным 285 гектарам новых территорий добавятся еще 11 тыс. "квадратов".

Статус ЗНОП впервые получат четыре сквера на намыве Васильевского острова: на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, Вилькицком бульваре и улице Виктора Конецкого. После их включения в перечень городской комитет по благоустройству начнет комплексное обследование.

Помимо этого, дополнительные зеленые зоны появятся в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском и во Фрунзенском районах.

Ранее мы рассказывали о том, что три пляжа в Курортном районе откроют до 1 августа после реконструкции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)