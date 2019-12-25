Почти два десятка безымянных территорий ЗНОП в Петербурге обрели названия

Новые топонимы охватывают разные районы города.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий почти двум десяткам безымянных территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). В настоящее время документ направлен на антикоррупционную экспертизу.

Новые топонимы охватывают разные районы города. На Васильевском острове появился сквер Академика Горынина. Кроме того, восточнее дома №15 по 6-й линии обустроят сквер Стасюлевича, увековечивший память известного издателя и просветителя XIX века. В честь героев войны назовут сквер Дмитрия Ушкова в одноименном поселке, сквер Михаила Тюрина в Ториках и сквер Солдатского Подвига в Шушарах. На намыве Васильевского острова между проспектом Крузенштерна и улицами Чирикова, Лисянского, а также бульваром Головнина заложили сквер Лаптевых. Там же расположился сквер Александра Демьяненко на улице Тамбасова.

Вдоль Дудергофского канала теперь будет парк Маврино, а в Красногвардейском районе четыре участка объединили в единую зеленую зону под названием парк Охта-Оккервиль. Пискарёвский парк станет больше за счет второго участка на пересечении улиц Верности и Карпинского. В исторической Коломне на Английском проспекте появится сквер Хлебная Слободка, название которого отсылает к старинной слободе позапрошлого столетия.

Согласно документу, все изменения уже внесены в Реестр наименований элементов улично-дорожной сети и территорий ЗНОП. Ответственность за исполнение постановления возложена на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Ранее мы сообщили о том, что список парков и скверов Петербурга пополнился 111 объектами.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)