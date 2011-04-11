Три пляжа в Курортном районе откроют до 1 августа после реконструкции

Планируется, что в следующем, 2026 году, обновление ждёт пляжи Чудный и Новый.

Территория у побережья Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга скоро преобразится: три популярных пляжа пройдут реконструкцию и обновят своё оснащение к августу 2025 года. Об этом сообщил руководитель государственного учреждения "Курортный берег" Алексей Фисяк.

Будущие зоны отдыха получат новые элементы инфраструктуры, создадут комфортную обстановку для досуга, обустроят зелёные зоны и оборудуют удобные пространства для прогулок у воды.

Алексей Фисяк подчеркнул уникальность будущих зон отдыха. Каждый из новых пляжей будет особенным и привлекательным для гостей и жителей района.

Напомним, что в 2024 году аналогичные реконструкции уже прошли на пляжах Северный, Дюны и Ласковый. Планируется, что в следующем, 2026 году, обновление ждёт пляжи Чудный и Новый.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга