Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться

В мае контрольные анализы воды были проведены на 24 официально зарегистрированных пляжах.

Заместитель руководителя отдела санитарного контроля Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Алексей Лукьянченко объявил 3 июня, что вода в трёх водоёмах города соответствует установленным санитарно-гигиеническим стандартам. Речь идёт о Безымянном озере в Красносельском районе, а также о Верхнем Суздальском и Ольгинском прудах в Выборгском районе.

Роспотребнадзор настоятельно предостерегает от купания в местах отдыха, где показатели качества воды не отвечают необходимым требованиям гигиены. Это связано с риском попадания инфекции через воду при случайном заглатывании жидкости во время плавания, предупреждая таким образом возможные случаи заражения желудочно-кишечными заболеваниями и прочими видами инфекций.

В мае контрольные анализы воды были проведены на 24 официально зарегистрированных пляжах Петербурга. В июне мониторинг качества воды станет регулярным, проверки будут проводиться каждую неделю.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по оказанию туристических услуг.

Фото: Piter.TV