Петербургский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по оказанию туристических услуг

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти с 26 мая по 6 июня открыл "горячую линию" по оказанию туристических услуг. Об этом сообщили в управлении.
Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленобласти" ответят на вопросы, которые связаны с туристскими поездками, выполнением необходимых прививок, а также предоставят консультации по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилам безопасного поведения на отдыхе и другие.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Позвонить можно в рабочее время с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, чтобы узнать о правах потребителей при получении туристских услуг:
Территориальные отделы области:
– Бокситогорский: 8 (813) 66-21-413;
– Волховский: 8 (813) 63-23-994;
– Всеволожский: 8 (813) 70-24-589;
– Выборгский: 8 (813) 78-22-031;
– Гатчинский: 8 (813) 71-76-832;
– Кингисеппский: 8 (813) 75-20-996;
– Волосовский: 8 (813) 73-23-178;
– Сланцевский: 8 (813) 74-24-097;
– Киришский: 8 (813) 68-24-242;
– Кировский: 8 (813) 62-24-409;
– Ломоносовский: 8 (813) 423-02-39;
– Лужский: 8 (813) 72-28-720;
– Приозерский: 8 (813) 79-36-001;
– Тихвинский: 8 (813) 67-79-092;
– Тосненский: 8 (813) 61-22-493.
Телефон ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленобласти": 8 (812) 679-67-07. Об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом получится узнать по номеру телефона: 8 (812) 764-02-48.
Фото: pxhere
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