Петербургский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по оказанию туристических услуг

Специалисты ответят на вопросы, которые связаны с туристскими поездками.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти с 26 мая по 6 июня открыл "горячую линию" по оказанию туристических услуг. Об этом сообщили в управлении.

Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленобласти" ответят на вопросы, которые связаны с туристскими поездками, выполнением необходимых прививок, а также предоставят консультации по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилам безопасного поведения на отдыхе и другие.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Позвонить можно в рабочее время с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, чтобы узнать о правах потребителей при получении туристских услуг:

– 8 (812) 365-20-40;

– 8 (812) 365-03-23;

– 8 (812) 365-00-06;

– 8 (812) 365-47-12;

– 8 (812) 412-51-61;

– 8 (812) 412-03-32.

Территориальные отделы области:

– Бокситогорский: 8 (813) 66-21-413;

– Волховский: 8 (813) 63-23-994;

– Всеволожский: 8 (813) 70-24-589;

– Выборгский: 8 (813) 78-22-031;

– Гатчинский: 8 (813) 71-76-832;

– Кингисеппский: 8 (813) 75-20-996;

– Волосовский: 8 (813) 73-23-178;

– Сланцевский: 8 (813) 74-24-097;

– Киришский: 8 (813) 68-24-242;

– Кировский: 8 (813) 62-24-409;

– Ломоносовский: 8 (813) 423-02-39;

– Лужский: 8 (813) 72-28-720;

– Приозерский: 8 (813) 79-36-001;

– Тихвинский: 8 (813) 67-79-092;

– Тосненский: 8 (813) 61-22-493.

Телефон ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленобласти": 8 (812) 679-67-07. Об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом получится узнать по номеру телефона: 8 (812) 764-02-48.

Фото: pxhere