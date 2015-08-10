Общая площадь озеленения в Петербурге увеличилась почти на 300 га

Теперь общее количество зеленых зон составляет 7927 участков.

В Северной столице, благодаря принятию изменений в закон "О зеленых насаждениях общего пользования", было дополнительно включено 151 новое пространство, предназначенное для общественного использования зелеными зонами, пишет "Деловой Петербург".

Благодаря этому решению, подписанному губернатором Александром Бегловым, общая площадь зеленых зон в городе увеличилась практически на 300 гектаров. Теперь общее количество таких пространств составляет 7927 участков.

Особенность внесенного дополнения заключается в том, что каждая новая территория расположена в разных административных округах Петербурга, обеспечивая равномерное распределение зелени по всему городу. Важнейшей функцией нового статуса является защита парков и скверов от возможных попыток возведения капитальных строений, что гарантирует сохранение и развитие уникальных зеленых уголков для будущих поколений горожан.

Ранее мы сообщили о том, что на развитие садоводств в Петербурге выделили почти 140 млн рублей из городского бюджета.

Фото: Piter.TV