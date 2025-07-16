На развитие садоводств в Петербурге выделили почти 140 млн рублей из городского бюджета

Заполняемость садоводств летом составляет 100%.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова город выделяет значительные средства на развитие инфраструктуры садоводств. В них живут 2,5 миллиона петербуржцев. Отдыхают в садоводствах летом 500 тысяч петербургских детей. Заполняемость садоводств летом составляет 100%. В осенне-весенний сезон эта цифра сокращается до 60-80%, пишет "Петербургский дневник".

Садоводы производят 550 тысяч тонн плодово-овощной продукции каждый год. 700 тысяч участков распределено в 3000 садоводческих некоммерческих товариществ. Они расположены на территории 172 муниципальных образований Петербурга и Ленобласти.

В 2024 году при поддержке правительства Петербурга построили, отремонтировали и реконструировали в садоводствах 160 тысяч квадратных метров объектов дорожного хозяйства и мелиорации; 26 километров сетей электроснабжения; 24 километра сетей водоснабжения.

Также 15 подъездных дорог отремонтировали в 2024 году (их общая протяженность 25,4 км). В 2025 году отремонтируют 20 дорог (39 км), в 2026-м - 30 (37,5 км), в 2027-м - 39 (44 км).

Из бюджета в 2025 году выделено 138,5 миллиона рублей на развитие инфраструктуры садоводств (не считая дорог).

Фото: Piter.TV