Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесли в перечень ЗНОП

Поправки также предусматривают включение в перечень ЗНОП новых территорий во Фрунзенском, Красногвардейском, Красносельском и Выборгском районах.

Скверы на намывных территориях Васильевского острова войдут в перечень территорий ЗНОП. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, комментируя поддержанные Правительством города поправки депутатов Законодательного Собрания к проекту закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" (ЗНОП).

Проект изменений в Закон Санкт‑Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" был одобрен городским правительством в конце марта 2025 года. Документ предлагал увеличить территорию зеленых насаждений общего пользования в административных границах города на 285 гектаров во всех районах Петербурга.

Зеленые городские зоны дополнительно будут расширены еще на 11 тысяч квадратных метров. Впервые в перечень ЗНОП будут включены четыре сквера на намывных участках Васильевского острова. Это пространства на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, на Вилькицком бульваре и на улице Виктора Конецкого.

Поправки также предусматривают включение в перечень ЗНОП новых территорий во Фрунзенском районе на улице Турку, сквера на проспекте Наставников в Красногвардейском районе, территорий в Красносельском и Выборгском районах.

Ранее с территории ЗНОП в Курортном районе снесли деревянный дом.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)