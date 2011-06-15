С территории ЗНОП в Курортном районе снесли деревянный дом

Объект возводили без получения необходимых разрешений на строительство, и это – прямое нарушение Градостроительного кодекса РФ.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга ликвидировал незаконную постройку на территории зеленых насаждений в Курортном районе по решению суда. Об этом сообщили в ведомстве 15 апреля.

На земельном участке располагался двухэтажный деревянный дом с одноэтажной пристройкой общей площадью 110 "квадратов". Объект возводили без получения необходимых разрешений на строительство, и это – прямое нарушение Градостроительного кодекса РФ. Часть конструкции находилась в границах сквера №10151, относящегося к территориям ЗНОП. Оставшаяся часть строения размещалась на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Собственнику предоставляли время на добровольный демонтаж, в январе ККИ направил уведомление о принудительных мероприятиях. Из-за неисполнения требований суда снос осуществили силами ведомства. Затраты на демонтаж взыщут через суд.

Территории ЗНОП – зоны, где запрещено капитальное строительство. Их сохранение критически важно для экологии и комфорта горожан. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что застройщик пытается спасти от сноса историческое здание на Обуховской Обороны.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга