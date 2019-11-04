Застройщик пытается спасти от сноса историческое здание на Обуховской обороны

С этой целью он направил обращение к Беглову.

Петербургский инвестор готов за собственные средства спасти от сноса историческое здание на проспекте Обуховской обороны. С соответствующим обращением компания обратилась к губернатору Северной столицы, – следует из сообщения в Telegram-канале "Градозащитный пресс-центр".

Нам больно осознавать, что в ближайшее время Петербург лишится ещё одного ценного исторического здания – трёхэтажного особняка на пр. Обуховской обороны, 68. При этом мы прекрасно осознаём необходимость в развитии города и его транспортной инфраструктуры. Поэтому мы готовы вложить собственные средства, чтобы обеспечить перекат данного исторического особняка на соседний свободный участок. Тем самым освободится площадь для проектируемой трассы, но при этом сохранится ценное историческое здание. Компенсацией вложенных средств может стать передача прав собственности на спасённое здание – учитывая, что город уже снял его с учёта и отдал под снос, убытки казны окажутся нулевыми. Telegram-канал "Градозащитный пресс-центр"

В пресс-центре также подчеркивают, что инициатива против сноса исторического особняка поддерживается жителями Петербурга. Петербуржцы выступают за сохранение здания путем его перекатывания на соседний участок. Местные иногда собираются у особняка – насчитываются десятки неравнодушных к судьбе памятника дореволюционной истории.

Дополнительно в Telegram-канале подчеркивают, что снос объекта культурного наследия (к которым причисляется особняк) и вовсе запрещен на законодательном уровне.

На данный момент здание имеет статус объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Его снос временно запрещен 73-ФЗ "Об объекта культурного наследия". Telegram-канал "Градозащитный пресс-центр"

Ранее мы сообщали, что темпы реконструкции тепломагистралей в Петербурге вырастут втрое.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС