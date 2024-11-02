Историческое здание первого телецентра Ленинграда ушло с торгов

Объект продали за 139 млн рублей.

Историческое здание первого Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова, 13а, где в 1938 году состоялась первая телевизионная трансляция, продано на электронном аукционе. Победителем аукциона стало петербургское ООО "Монолит". Компания приобрела объект культурного наследия общей площадью около 800 квадратных метров по начальной цене, которая составила примерно 139 миллионов рублей, следует из данных организатора торгов "Дом.РФ".

В аукционе изначально планировали участвовать два претендента, однако к торгам был допущен только один участник. Второй заявитель не внес задаток в установленный срок и не был допущен к процедуре. ООО "Монолит" специализируется на строительстве и входит в группу компаний предпринимателя Сергея Степанова. Бизнесмен развивает в Санкт-Петербурге сеть отелей Academia Hotels. Ранее аффилированные с ним структуры уже становились собственниками исторических зданий, приобретенных на торгах.

Решение о приватизации здания 1877 года постройки было принято в мае 2024 года. В соответствии с условиями сделки половина средств, вырученных от продажи, будет перечислена ФГУП "РТРС", еще четверть направят в "Фонд развития территорий".

Фото: freepik (pressfoto)