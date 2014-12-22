Петербуржцы разрисовали историческое здание в Некрасовском саду

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали "художников", которые разрисовали стену исторического здания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 31 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Некрасовском саду двое молодых людей разрисовывают стену ограждения. Правоохранители на здании научно-исследовательского института на Лиговском проспекте, 2/4, обнаружили рисунок, нанесенный аэрозольными баллончиками.

"Художников" задержали на месте – ими оказались 27-летняя девушка и ее 30-летний ранее судимый за наркотики друг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали разрисовавшего доходный дом в Свечном переулке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти