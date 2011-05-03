Росгвардейцы задержали разрисовавшего доходный дом в Свечном переулке

Сумма ущерба устанавливается.

Задержан хулиган, который нарисовал граффити на стене дома в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Утром 11 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району, находясь на маршруте патрулирования в Свечном переулке, увидели неизвестного, рисовавшего на здании, имеющего культурно-историческую ценность.

Заметив патрульный автомобиль, правонарушитель попытался убежать, но его задержал наряд Росгвардии. Молодого человека доставили в 28-й отдел полиции.

Пострадавшее здание – доходный дом, построенный в 1874 году по проекту архитектора И. И. Буланова. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти