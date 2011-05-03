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Росгвардейцы задержали разрисовавшего доходный дом в Свечном переулке
Сегодня, 16:19
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Росгвардейцы задержали разрисовавшего доходный дом в Свечном переулке

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Сумма ущерба устанавливается.

Задержан хулиган, который нарисовал граффити на стене дома в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону. 

Утром 11 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району, находясь на маршруте патрулирования в Свечном переулке, увидели неизвестного, рисовавшего на здании, имеющего культурно-историческую ценность. 

Заметив патрульный автомобиль, правонарушитель попытался убежать, но его задержал наряд Росгвардии. Молодого человека доставили в 28-й отдел полиции. 

Пострадавшее здание – доходный дом, построенный в 1874 году по проекту архитектора И. И. Буланова. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: граффити, доходный дом, свечный переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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