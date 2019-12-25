Нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге

Искусственный интеллект формирует штрафы.

В "Неделю чистоты" комплекс нейросетевой видеоаналитики "Городовой" выявил 37 посторонних граффити на фасадах нежилых зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Автомобиль с камерами и блоком с искусственным интеллектом курсирует по городу, а на видеопотоке нейросеть автоматически фиксирует нарушения. Если через несколько недель комплекс "видит" их повторно, то формируется штраф.

Порядка 24 граффити, найденных в период с 7 по 13 октября, придется закрашивать "Россетям". Их трансформаторные подстанции вандалы атакуют чаще.

Устранять нарушения ответственным придется так или иначе. В противном случае нейросеть через время опять выявит это нарушение и назначит повторный штраф в 100 тыс. рублей. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец предстанет перед судом из-за граффити на вагонах "Ласточки".

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга