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Петербуржец предстанет перед судом из-за граффити на вагонах "Ласточки"
Сегодня, 14:20
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Петербуржец предстанет перед судом из-за граффити на вагонах "Ласточки"

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Молодой человек вместе с другом использовали аэрозольные краски, чтобы оставить рисунки на вагонах.

Житель Северной столицы предстанет перед судом за то, что прошлым летом украсил два вагона электропоездов "Ласточка" на платформе Сосновая Поляна.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, это случилось в августе 2023 года. Молодой человек вместе с другом использовали аэрозольные краски, чтобы оставить рисунки на вагонах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Оно уже передано в суд с обвинительным заключением.

Ранее мы сообщили о том, что во время работ под Петербургом водитель крана-манипулятора выехал на пути и столкнулся с поездом.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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