Петербуржец предстанет перед судом из-за граффити на вагонах "Ласточки"

Житель Северной столицы предстанет перед судом за то, что прошлым летом украсил два вагона электропоездов "Ласточка" на платформе Сосновая Поляна.
По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, это случилось в августе 2023 года. Молодой человек вместе с другом использовали аэрозольные краски, чтобы оставить рисунки на вагонах.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Оно уже передано в суд с обвинительным заключением.
Ранее мы сообщили о том, что во время работ под Петербургом водитель крана-манипулятора выехал на пути и столкнулся с поездом.
Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
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