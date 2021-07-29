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Во время работ под Петербургом водитель крана-манипулятора выехал на пути и столкнулся с поездом
Сегодня, 11:50
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Во время работ под Петербургом водитель крана-манипулятора выехал на пути и столкнулся с поездом

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Транспортное средство имеет повреждения, никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожных путях на станции Мга в Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

По предварительным данным, ночью 4 октября при производстве работ водитель крана-манипулятора выехал на пути, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом. Транспортное средство имеет повреждения, никто не пострадал. Движение пассажирских составов осуществляется в штатном режиме. 

Волховстроевская транспортная прокуратура проверит условия организации строительных работ, соблюдение обязательных требований безопасности на железной дороге. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: электричка сбила 88-летнего мужчину у станции Купчино. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: станция мга, столкновение с поездом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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