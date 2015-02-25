Электричка сбила 88-летнего мужчину у станции "Купчино"

По предварительным данным, уроженец Астрахани, пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, когда к нему приближался электропоезд.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла трагедия: под поездом погиб 88-летний мужчина, мужчина из Астрахани. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники транспортной полиции.

По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, происшествие случилось 20 сентября примерно в 15:00 на станции Купчино. По предварительным данным, пожилой уроженец Астрахани, пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, когда к нему приближался электропоезд.

Машинист многократно сигналил и применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее мы сообщили о том, что "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил женщину в Тверской области.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)