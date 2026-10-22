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Женщина покурила на борту рейса из Саратова в Петербург
Сегодня, 13:09
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Женщина покурила на борту рейса из Саратова в Петербург

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В отношении нее возбуждено производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

В Петербурге транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажирку самолета, которая покурила на борту рейса из Саратова. Об этом рассказали в УТ МВД России по Северо-Западу. 

В дежурную часть линейного отдела в аэропорту Пулково поступила информация о том, что на стоянку воздушного судна необходим наряд правоохранителей, поскольку 37-летняя женщина закурила сигарету во время полета. В отношении нее возбуждено производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, рассказал "Петербургский дневник"

Из-за курения в самолете в дальнейшем перевозчик может отказать пассажиру в обслуживании, а также потребовать возмещения возможных убытков. 

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция Петербурга задержала трех юных зацеперов. Подростки залезли в межвагонное пространство "Ласточки" в момент отправления состава со станции Ивановская.

Фото: Piter.TV 

Теги: курение в самолете, транспортная полиция
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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