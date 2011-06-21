  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил женщину в Тверской области
Сегодня, 17:00
98
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил женщину в Тверской области

0 0

Пострадавшая погибла на месте, в настоящее время ее личность устанавливается.

Скоростной поезд "Сапсан", который следовал из Петербурга в Москву, сбил насмерть человека в Тверской области. Подробности случившегося приводит портал spb.aif.ru, ссылаясь на Тверской линейный отдел МВД России на транспорте. 

Трагедия произошла 4 сентября на 532-м километре Октябрьской железной дороги. Пострадавшая погибла на месте, в настоящее время ее личность устанавливается. 

По словам очевидцев, состав долго сигналил, а потом резко остановился. Пассажиры на окнах увидели брызги.

Ранее на Piter.TV: у железнодорожной станции Шушары грузовой поезд насмерть сбил женщину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: сапсан сбил человека, тверская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии