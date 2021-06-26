Резервуар на нефтебазе загорелся при отражении атаки ВСУ в Тверской области

Виталий Королев сообщил о последствиях налета БПЛА ВСУ по российскому региону.

Возгорание зафиксировано на одном из резервуаров российского предприятия "Тверская нефтебаза" после отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по территории Тверской области. Соответствующей информацией с собственном аккаунте национального мессенджера "Макс" поделился временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. Чиновник добавил, что огонь был ликвидирован силами местных пожарных расчетов. Согласно предварительным сведениям от экстренных служб и властей, мирное население и рабочий персонал объекта не пострадали.

Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидаций последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта. Виталий Королев, врио главы Тверской области

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Фото: Макс / Виталий Королев