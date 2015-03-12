У железнодорожной станции Шушары грузовой поезд насмерть сбил женщину

Установлено, что 33-летняя гражданка ближнего зарубежья шла вдоль железнодорожной магистрали.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины у железнодорожной станции Шушары. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Накануне, 28 августа, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции Шушары маневровый поезд наехал на женщину.

Установлено, что 33-летняя гражданка ближнего зарубежья шла вдоль железнодорожной магистрали. Машинист грузового состава неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Петербургом грузовой поезд сбил девочку-подростка.

Фото: УТ МВД России по СЗФО