У железнодорожной станции Шушары грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования женщины у железнодорожной станции Шушары. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Накануне, 28 августа, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции Шушары маневровый поезд наехал на женщину.
Установлено, что 33-летняя гражданка ближнего зарубежья шла вдоль железнодорожной магистрали. Машинист грузового состава неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее под Петербургом грузовой поезд сбил девочку-подростка.
Фото: УТ МВД России по СЗФО
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