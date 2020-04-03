Под Петербургом электричка сбила девочку-подростка

Пострадавшую госпитализировали в Лодейнопольскую межрайонную больницу с травами головы.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования поездом девочки-подростка 2008 года рождения в Ленобласти вечером 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на станции Лодейное Поле несовершеннолетняя переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, она была травмирована грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение.

Пострадавшую госпитализировали в Лодейнопольскую межрайонную больницу с травами головы.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, профилактической работе транспортной полиции, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что у станции Новое Мозино электричка сбила лося.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры