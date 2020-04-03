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Под Петербургом электричка сбила девочку-подростка
Сегодня, 20:28
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Под Петербургом электричка сбила девочку-подростка

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Пострадавшую госпитализировали в Лодейнопольскую межрайонную больницу с травами головы.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования поездом девочки-подростка 2008 года рождения в Ленобласти вечером 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Установлено, что на станции Лодейное Поле несовершеннолетняя переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, она была травмирована грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение. 

Пострадавшую госпитализировали в Лодейнопольскую межрайонную больницу с травами головы. 

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, профилактической работе транспортной полиции, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что у станции  Новое Мозино электричка сбила лося.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: лодейное поле, подростка сбила электричка, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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