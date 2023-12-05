У станции "Новое Мозино" электричка сбила лося

Проводится проверка по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.
Вчера в пять часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что рядом с остановочной платформой железнодорожной станции Новое Мозино электропоезд сбил лося.
Было установлено, что животное перебегало железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но столкновения избежать не удалось. Животное погибло от полученных ушибов.
Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.
Весной в Ленобласти поезд сбил пять кабанов.
Фото: pxhere
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