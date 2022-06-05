В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лося

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Во вторник, 5 декабря, на 38-м километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга" произошло смертельное ДТП с участием лося. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

30-летний водитель Kia Rio совершил наезд на дикого лося, перебегавшего проезжую часть. В результате мужчина погиб на месте аварии, пассажир авто госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти