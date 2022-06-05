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В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лося
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В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лося

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По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Во вторник, 5 декабря, на 38-м километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга" произошло смертельное ДТП с участием лося. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

30-летний водитель Kia Rio совершил наезд на дикого лося, перебегавшего проезжую часть. В результате мужчина погиб на месте аварии, пассажир авто госпитализирован в тяжелом состоянии. 

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: на Приморском шоссе студентка попала под колеса иномарки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп ленобласть, сбили лося
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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