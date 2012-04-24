На Приморском шоссе студентка попала под колеса иномарки

В понедельник утром, 4 декабря, на Приморском шоссе автомобиль Škoda Octavia совершил наезд на девушку. Инцидент произошел в 08:05 в Сестрорецке.
По информации Piter.tv, пешеход попал под колеса иномарки, когда водитель по разрешающему сигналу светофора поворачивал налево. В этот момент девушка находилась на "зебре".
В результате случившегося пострадала студентка первого курса академии машиностроения им. Ж. Я. Котина. Ей понадобилась помощь медиков. Жертву ДТП доставили в детскую больницу № 2.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области и ссадины. Подросток находится в состоянии средней тяжести.
Добавим, что водитель административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году не привлекался.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: участник ДТП с Maybach рэпера Басты на Крестовском острове будет выдворен из России.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все