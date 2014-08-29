Участник ДТП с Maybach рэпера Басты на Крестовском острове будет выдворен из России

Водитель-курьер вину признал, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

28-летний водитель-курьер, столкнувшийся с Maybach рэпера Басты (Василия Вакуленко) на Южной дороге 2 декабря, будет выдворен из России. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 4 декабря.

Напомним, что после концерта на "Газпром Арене" Василий Вакуленко попал в ДТП с авто Kia Rio, за рулем которого находился обвиняемый. После аварии рэпер пересел в другую машину. Госпитализация никому не понадобилась.

Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела об административном нарушении по ст. 18.8 КоАП РФ в отношении водителя-курьера из Республики Таджикистан. Фигурант нарушил режим проживания в России, его задержали после ДТП с Бастой у дома 20 по Левашовскому проспекту. Обвиняемый находился на территории страны незаконно с 26 января 2020 года.

Водитель-курьер вину признал, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением из России.

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