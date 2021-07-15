Арест экс-студентке СПбГУ продлили. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ

По делу назначено судебное заседание.

Петроградский районный суд Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей студентки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарьи Козыревой, обвиняемой в совершении преступлений по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (два эпизода), сроком по 8 февраля 2025 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 августа.

Напомним, 24 февраля этого года фигурантка, будучи ранее привлеченной к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, прикрепила скотчем к памятнику Тарасу Шевченко в Ординарном сквере лист "с определенным текстом, выполненным чернилами красного цвета, осуществив таким образом публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

Также девушка создала видеозапись с ее участием, которую опубликовала на видеохостинге YouTube. В ролике обвиняемая "произнесла определенные высказывания, в которых, согласно заключению эксперта, содержится совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС РФ, тем самым осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

По делу назначено судебное заседание.

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургского депутата составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

Фото: Piter.TV