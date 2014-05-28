На петербургского депутата составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ

Отмечается, что протокол был составлен на Васильева в связи с постами на его личной странице во "ВКонтакте".

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении депутата муниципального образования "Морской" Дениса Васильева. Его намерены судить по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), передает 28 июня "ЗАКС.Ру".

Отмечается, что протокол был составлен на Васильева в связи с постами на его личной странице во "ВКонтакте". Правоохранители обратили внимание на два репоста и текст.

В настоящее время мундеп живет за границей. По статье о дискредитации армии ему может грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Дело передали судье 24 июня.

Ранее заключили под стражу экс-депутата муниципального образования "Смольнинское" Никиту Юферева. Его обвинили повторно в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Фото: Piter.TV