Петербургский суд назначил 19-летней Дарье Козыревой свыше двух лет в колонии

Активистка была задержана год назад у памятника Тарасу Шевченко, где наклеила плакат с цитатой на украинском языке.

Петроградский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Дарьи Козыревой, которая была признана виновной в дискредитации российской армии, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Девятнадцатилетнюю девушку задержали 24-го февраля прошлого года, после того, как она устроила акцию у памятника Тарасу Шевченко. Как установили в суде, Козырева прочитала у статуи стихи и наклеила плакат с цитатой на украинском языке.

Следствие квалифицировало ее действия как поддержку устойчивых связей с оппозиционными движениями, а также их представителями за границей. Дарье также инкриминировали действия в интересах иностранных государств.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в сети "Интернет" для ознакомления неограниченного круга лиц, сроком на 2,5 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

До этого Дарья Козырева подвергалась административной ответственности. В декабре 2022-го года ее обвиняли в антивоенной пропаганде на арт-объекте "Два сердца", а позже – за схожий по характеру пост во "ВКонтакте". Адвокат Козыревой в интервью "Фонтанке" отметил, что весь процесс противоречит принципам свободы мысли и слова.

Наша позиция была в том, что абсолютно невиновную Дарью Козыреву необходимо оправдать по всем эпизодам. Это уголовное преследование, наказание за свободу мысли, свободу слова, свободу собраний. Адвокат Дарьи Козыревой

Ранее мы рассказывали, что лидер этнической группы "карманниц" в Петербурге оказался отцом троих из них.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга