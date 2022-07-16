Лидер этнической группы "карманниц" в Петербурге оказался отцом троих из них

Материалы уголовных дел, заведенных по раскрытым эпизодам краж, объединены в единое производство и рассматриваются по статье 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

Ранее сообщалось, что сотрудники петербургского уголовного розыска пресекли деятельность группы цыганок, специализировавшихся на краже смартфонов iPhone сразу в нескольких регионах России. Только в границах Петербурга членами банды было осуществлено не менее двадцати хищений мобильных устройств. Группа состояла из несовершеннолетней девушки 16-ти лет, проживающей в Гатчине Ленинградской области, и четырех женщин родом из Новошахтинска Ростовской области, самой младшей из которых было 17 лет.

16 апреля в продолжение расследования сотрудники петербургского угрозыска произвели задержание лидера группировки в Ростове-на-Дону. Им оказался местный житель возрастом 38 лет, отец трех участниц группы и сожитель четвертой.

Материалы уголовных дел, заведенных по раскрытым эпизодам краж, объединены в единое производство и рассматриваются по статье 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража").

Все участники преступной группы, включая главаря и четырех представительниц Ростова, были задержаны в установленном законом порядке на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, целью которых является выявление других совершенных группой преступлений.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, из ревности остановивший рейсовый автобус, задержан на севере Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ Петербургу и Ленобласти