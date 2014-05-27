Мужчина, из ревности остановивший рейсовый автобус, задержан на севере Петербурга

При проведении обыска в частном доме, расположенном в поселке Озерки, полицейскими обнаружен и изъят самострел гладкоствольного типа модели "Сайга-410К", направленный на дальнейшую судебно-криминалистическую экспертизу.

Вечером 14 апреля, около 23:00, в правоохранительные органы Выборгского района Ленобласти поступил звонок от водителя рейсового автобуса маршрута "Зеленогорск–Озерки". Водитель рсскзл, что примерно в 22:30 на участке трассы Приморское шоссе вблизи километров 42–43 неизвестный автомобиль марки BMW 530D заблокировал путь движущемуся автобусу. Мужчине, вышедшему из машины с ружьем охотника, удалось заставить водителя остановить транспортное средство и вывести из салона пассажирку. Затем пара села обратно в машину и скрылась.

Следственными подразделениями управления МВД России по Выборгскому району Ленинградской области начато расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

В результате проведенных оперативно-розыскных действий удалось выяснить личности нарушителей закона: ими оказались 45-летний сотрудник агентства недвижимости и его 41-летняя спутница. Позже стало известно, что причиной подобного поведения послужила патологическая ревность петербуржца, узнавшего, что его женщина едет домой на автобусе вместе с несколькими мужчинами-пассажирами.

Спустя два дня, 16 апреля, сотрудники полиции произвели задержание предполагаемого виновника в его собственном жилище. При проведении обыска в частном доме, расположенном в поселке Озерки, полицейскими обнаружен и изъят самострел гладкоствольного типа модели "Сайга-410К", направленный на дальнейшую судебно-криминалистическую экспертизу.

Мужчина находится под стражей согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала несколько десятков цыган в ходе рейда в Петербурге и Ленобласти.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти