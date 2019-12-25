Вооруженный водитель BMW преследовал автобус с женой на Приморском шоссе

Машина преградила путь автобусу, после чего вооружённый охотничьим карабином гражданин вынудил водителя открыть двери и силой увёл из салона свою супругу.

Утром 15 апреля появилась информация об инциденте, произошедшем ночью на Приморском шоссе в Петербурге. По данным "Фонтанки", владелец автомобиля BMW преследовал автобус маршрута № 420.

Агрессивный водитель внезапно начал маневрировать перед автобусом, резко затормозив и перекрыв дорогу своим автомобилем. Из автобуса вышла пассажирка и добровольно села в автомобиль, после чего оба скрылись с места происшествия.

Водитель транспортного средства, покинувший автобус вскоре после полуночи, связался с сотрудниками полиции и описал ситуацию следующим образом: машина преградила путь автобусу, после чего вооружённый охотничьим карабином гражданин вынудил водителя открыть двери и силой увёл из салона свою супругу.

Работник автотранспортного парка, управлявший автобусом, принял решение покинуть место событий и не подавать официальное заявление в правоохранительные органы. Сейчас обстоятельства происшествия проверяются соответствующими инстанциями.

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Фото: Piter.TV