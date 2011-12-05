Пьяный рецидивист открыл стрельбу в подъезде на Старорусской

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Ранним утром 14 апреля, в 3:34, правоохранительные органы Центрального района получили экстренное сообщение о стрельбе в подъезде жилого дома №5 по улице Старорусской.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывший на место наряд патрульной службы выявил виновника беспорядков — 45-летнего местного жителя, имеющего неоднократные судимости. Выяснилось, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения совершил серию выстрелов вверх из пневматического оружия, действуя из хулиганских мотивов.

Задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося. Пострадавших в результате происшествия нет. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный напал на 17-летнюю работницу фудкорта в ТЦ на Коллонтай. становлено, что ранее незнакомый молодой человек обратился к девушке с предложением составить компанию в распитии пива, но услышав отказ, решил прибегнуть к угрозам с использованием предмета, визуально схожего с пистолетом. Затем он заявил, что вся сцена была розыгрышем, и спокойно удалился.

Фото: Piter.TV