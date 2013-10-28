Неизвестный напал на 17-летнюю работницу фудкорта в ТЦ на Коллонтай

Решается вопрос возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 14 апреля, около 17:30 полиция Невского района получила сигнал о происшествии рядом с торговым центром на улице Коллонтай, дом 3. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, некий мужчина приставил к голове 17-летней сотрудницы ресторана быстрого питания предмет, внешне напоминающий пистолет, заявив впоследствии, что это была лишь шуточная провокация, после чего покинул место события.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и выяснили обстоятельства произошедшего. Установлено, что ранее незнакомый молодой человек обратился к девушке с предложением составить компанию в распитии пива, но услышав отказ, решил прибегнуть к угрозам с использованием предмета, визуально схожего с пистолетом. Затем он заявил, что вся сцена была розыгрышем, и спокойно удалился.

Решается вопрос возбуждении уголовного дела. Полиция работает над установлением личности подозреваемого и его задержанием.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина обокрал жителей дома по 5-му Предпортовому проезду на 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV