Мужчина обокрал жителей дома по 5-му Предпортовому проезду на 250 тыс. рублей

Дополнительно выяснилось, что задержанный причастен ещё к двум аналогичным случаям хищения денежных средств на этой же территории, общая сумма ущерба составила 26 300 рублей.

Утром 12 апреля, в период между 00:30 и 06:30, сотрудники правоохранительных органов Московского района получили информацию о краже имущества из помещения, расположенного по адресу: 5-й Предпортовый проезд, дом 2. Преступник незаконно проник внутрь здания и вывел оттуда предметы общей стоимостью 251 611 рублей, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 УК РФ ("кража").

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из Московского района задержали подозреваемого — 29-летнего местного жителя. Дополнительно выяснилось, что задержанный причастен ещё к двум аналогичным случаям хищения денежных средств на этой же территории, общая сумма ущерба составила 26 300 рублей. По каждому эпизоду также возбудили уголовные дела.

Подозреваемый взят под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV; ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти