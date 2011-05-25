На проспекте Большевиков трое мужчин напали на таксиста

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Вечером 12 апреля, в 23:50, полиция Невского района получила сообщение от водителя такси о том, что он подвергся нападению пассажиров, которые причинили ущерб автомобилю, возле дома №1 на проспекте Большевиков, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие полицейские зафиксировали показания потерпевшего — 36-летнего иностранца из страны Центральной Азии, работающего таксистом. Мужчина пояснил, что примерно в 23:40 он прибыл на адрес вызова — проспект Большевиков, дом 1, куда садились трое незнакомых мужчин. Они напали на водителя, ударив его бутылкой по голове, похитили деньги в размере 2 000 рублей, разбили экран планшета в машине и смартфон заявителя, после чего покинули место преступления.

Потерпевший обратился в травматологический пункт, получил необходимую медицинскую помощь и продолжил лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью поиска и задержания подозреваемых лиц.

Ранее мы сообщили о том, что иностранца подозревают в совращении падчерицы в Петербурге.

Фото: Piter.TV