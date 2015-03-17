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Иностранца подозревают в совращении падчерицы в Петербурге
Сегодня, 10:26
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Иностранца подозревают в совращении падчерицы в Петербурге

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования уголовного дела.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Ленинградской области.

Согласно информации следствия, в марте текущего года 37-летний гражданин Узбекистана пребывал в Петербурге вместе со своей 14-летней падчерицей. По возвращении в Ленинградскую область девочка сообщила школьному социальному педагогу о противоправных действиях отчима.

Предварительно установлено, что потерпевшая проживает в Волосовском районе. В связи с этим, Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель Следственного комитета по Ленинградской области, Сергей Сазин, предоставил ему доклад о всех установленных на данный момент обстоятельствах дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине, который изнасиловал подростка-инвалида на станции Лигово, предъявили обвинение. Следственным отделом по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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