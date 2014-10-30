Мужчине, который изнасиловал подростка-инвалида на станции Лигово, предъявили обвинение

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности подростка. Инцидент произошел 2 апреля на станции "Лигово". Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что 2 апреля на станции "Лигово" мужчина совершил противозаконное деяние в отношении 16-летнего подростка. Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: МВД по СПб и ЛО