Задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летнего инвалида на станции Лигово

Подозреваемый уже был неоднократно судим.

Житель Соснового Бора задержан по подозрению в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении подростка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 апреля обратилась бабушка 16-летнего подростка. Она сообщила о совершении противоправных действий в отношении её 16-летнего внука, который в силу особенностей развития не сразу смог объяснить все обстоятельства произошедшего. Несмотря на недостаточность информации, оперативники уголовного розыска Красносельского района оперативно установили детали произошедшего и личность предполагаемого преступника.

Подозреваемым оказался 57-летний житель Соснового Бора, за плечами которого множество судимостей за кражи и грабежи. Подозреваемый был задержан на ж/д станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти. Он передан в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Красносельском районе Петербурга вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании, совершенном осенью 2024 года. Мужчина возле дома 4 А по улице Красных Командиров в Красном Селе под угрозой убийства изнасиловал женщину и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

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