Мужчина надругался над 16-летним в туалете ж/д станции "Лигово"

Злоумышленника разыскивает полиция.

Неизвестный мужчина изнасиловал подростка в туалете вокзала на станции "Лигово", – передает издание 78.ru.

По данным журналистов, днем 2 апреля взрослый мужчина подошел к 16-летнему мальчику и завел с ним разговор на железнодорожной станции. Спустя некоторое время он схватил подростка за руку и затащил его в уборную, где и надругался над несовершеннолетним.

В настоящий момент злоумышленника разыскивают правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что пациента больницы Джанелидзе будут судить за нападение на соседа по палате. Мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, повздорил с другим пациентом и изрезал тому лицо и шею. В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу опубликовали видео с задержанием и допросом злоумышленника.

Фото: Piter.TV